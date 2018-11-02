المحكمة الاتحادية العُليا وقضاتها يحتفلون بـ«يوم العلم»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

احتفلت المحكمة الاتحادية العليا بيوم العلم، وشارك المستشار محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وقضاة المحكمة والإداريون في رفع علم الدولة على سارية المحكمة، وتأدية القسم بالمحافظة عليه مرفوعاً عالياً، وقال محمد البادي:

«إنها لمناسبة عزيزة على قلوب كل أبناء الإمارات نتذكر فيها تلك الأيادي المباركة والمخلصة التي رفعت العلم في الثاني من ديسمبر 1971 قبل 47 سنة، ونجدد العهد في يوم العلم ببذل الغالي والنفيس لهذا الوطن ليكون دائماً في مقدمة الدول، وأن تبقى الإمارات شامخة شموخ العلم، وأن يبقى البيت متوحّد خلف قيادتنا الرشيدة، وأدام الله عز هذا الوطن الغالي، وحفظ الله شيوخنا وأمدّ في أعمارهم بالصحة والعافية».