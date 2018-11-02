منصور بن محمد يشهد احتفال شرطة دبي بيوم العلم

المصدر: دبي - البيان

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومساعديه، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة وضباط وأفراد وموظفي شرطة دبي، احتفالية رفع العلم أمام مقر القيادة العامة لشرطة دبي.

وانطلقت احتفالية «يوم العلم» بتقدم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى السارية الرئيسية ثم رفعه للعلم، تزامنا مع رفعه في مراكز شرطة دبي كافة، فيما أدى جميع الحضور تحية العلم، وعزفت فرقة شرطة دبي الموسيقية السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، فيما ردد المشاركون القسم «أقسم بالله العظيم أن أحافظ على العلم مرفوعاً عالياً».

ورحب سموه بالوفود الدبلوماسية والشرطية المشاركة في الفعالية، ثم شهد الاحتفال المباشر للطلبة المبتعثين في سفارة الدولة في لندن من خلال شاشة «فيديو كونفرنس»، بدأه الملازم أول عبد الله الشيخ، رئيس مجلس المبتعثين في شرطة دبي، بالترحيب ومن ثم أدائه وزملائه الطلبة المبتعثين في كل من بريطانيا وألمانيا وإسكتلندا قسم الولاء أمام سموه وسعادة القائد العام والحاضرين كافة.

ثم قام سموه بجولة في أركان مختلفة من مقر القيادة واطلع على معرض لصور مثّلت احتفالات أبناء الوطن بعلم بلادهم.

وشارك في احتفالية يوم العلم مجالس شرطة دبي كافة، وفرقة الخيالة في شرطة دبي، وطلبة أكاديمية شرطة دبي، إضافة إلى مشاركة 14 مدرسة حكومية وخاصة من كلا الجنسين.

وأكد اللواء المري عقب الاحتفالية، الأهمية الكبيرة والرمزية التي يمثلها علم دولة الإمارات العربية المتحدة في الولاء للقيادة الرشيدة والاتحاد، مبيناً أن الاحتفالية لها أهمية خاصة لأبناء دولة الإمارات، لأنها تتزامن مع الثالث من نوفمبر، الذي يصادف ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئاسة الدولة.

وأكد القائد العام لشرطة دبي أن يوم العلم يوم نجدد فيه ولاءنا وانتماءنا، يوم نقف فيه إجلالا لعلم الدولة، نقف عزة وشموخا لوطن ولمجد عريق متجذّر صنعه رجال الأمة، نقف لنجدد العهد على الوفاء والإخلاص ملتزمين بالأمانة التي أوكلت إلينا، وعازمين العقد على نقلها وترسيخها في نفوس أجيال المستقبل.

وقال «نحن العسكريّين في مختلف الأجهزة الأمنية وبزيّنا وانضباطنا العسكري، نذكّر كل من يلتقي بنا بمسيرة الاتحاد وتلاحم المؤسّسين، بتحية العلم والنشيد الوطني، ونُقسم جميعا بالإخلاص للدولة والرئيس، واحترام الدستور والقانون».

وأكد أننا لا بد وأن ندرك أن الإخلاص للوطن والانتماء له لا يتأتّى إلا عن أفعال حقيقية تليق بالرجال، باتباع الأنظمة النافذة والتعليمات الصادرة، بأداء الأمانة والتفاني في الخدمة، بالحفاظ على مكتسباته وإنجازاته، مضيفا إن المواطنة الحقة تعني أن نعمل جميعا متكاتفين لحماية وطننا وعيوننا ساهرة إخلاصا وبذلا وأمانة لرفعته ولتظل رايته خفاقة شامخة في المحافل الدولية كافة.

من جانب آخر، احتفل أعضاء مجلس السعادة والإيجابية في شرطة دبي بيوم العلم مع الأطفال المرضى في مستشفى لطيفة للنساء والأطفال في دبي، بحضور الدكتورة منى تهلك المدير التنفيذي للمستشفى، ووزع أعضاء المجلس الهدايا التذكارية على الأطفال متمنين لهم الشفاء العاجل.