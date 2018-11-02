ولي عهد الشارقة يشهد احتفالية يوم العلم

المصدر: الشارقة - البيان

شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، احتفالات إمارة الشارقة بيوم العلم الذي نظمته لجنة احتفالات الشارقة باليوم الوطني 47 للدولة، أمس في جزيرة العلم.

ويأتي الاحتفال بيوم العلم في الثالث من نوفمبر من كل عام تزامناً مع تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي.وحضر فعاليات يوم العلم إلى جانب سموه كل من: الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك.

والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في الشارقة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، والشيخ عبد الله بن محمد القاسمي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة.

كما حضر الفعاليات كل من: اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، والمهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان، وسلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وهنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.

وعلي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والمهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة، وعدد كبير من المسؤولين في الدوائر المحلية بحكومة الشارقة، وطلاب المدارس.

وتضمن الاحتفال فعاليات وأنشطة وبرامج وطنية متنوعة، حيث تابع سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي والحضور عروض الفنون الشعبية الترحيبية من أداء فرقة دبا الحربية .

وفي تمام الحادية عشرة صباحاً بدأت مراسيم رفع العلم، بالمشاركة مع الفرقة الموسيقية العسكرية لأكاديمية العروض الشرطية، حيث حلق عالياً في سماء الوطن احتفالاً بيوم العلم.

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة لليوم الوطني 47، «إن الاحتفاء بيوم العلم يعتبر فرصة جديدة للتأكيد على نهج المحبة والانتماء والولاء للوطن ».