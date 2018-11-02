«وصل» تحتفل بأنشطة ذات طابع وطني

المصدر: دبي - البيان

احتفلت مجموعة وصل لإدارة الأصول بيوم العلم، ونظمت المجموعة العديد من الأنشطة ذات الطابع الوطني في مقرها الرئيسي، بحضور هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي للمجموعة.

إضافة إلى كبار مسؤوليها ومديري الإدارات والأقسام والموظفين. وكان من أبرز الفعاليات رفع العلم على سارية المبنى الرئيسي للشركة، وتوزيع التذكارات الوطنية على الحضور والمشاركين. وقال هشام عبدالله القاسم: «تتجسد في هذه المناسبة قيم سامية مترسخة في قلوب أبناء الإمارات الذين يحرصون على إعلاء قيمة الوحدة الوطنية. إنه لشرف عظيم أن نعمل جميعاً لتبقى راية الوطن خفاقة عالية، من خلال تضحياتنا وإنجازاتنا في شتى الميادين وفي كافة المجالات. ويمثل هذا اليوم تأكيداً على أهمية علمنا كهوية أساسية للدولة، ورمز يوحّد جهودنا وحافز لتقدير قيم التعايش السلمي المشترك بين أبناء الوطن والمقيمين على أرض الدولة».