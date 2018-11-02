محمد بن حمدان: تحقيق عملي وواقعي عالي الجودة لأحلام وطنية كبرى

المصدر: أبوظبي - وام

أكد الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان أن تزامن احتفالات الدولة بيوم العلم مع إنجاز القيادة الرشيدة المتمثل في إطلاق القمر الصناعي الإماراتي «خليفة سات» هو تحقيق عملي وواقعي عالي الجودة لأحلام وطنية كبرى تعانق الفضاء بلا حدود.

وهي الأحلام التي عمل وعاش من أجلها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه، الذي رسّخ عَلم الإمارات في قلوب المواطنين وجعله رمز الإلهام لكل الأجيال وكافة الشعوب التي وصلت إليها أيادي زايد الخير، وهي ذات الأحلام التي تحققها بخطوات واثقة القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله.

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يواصل الجهود المتعاظمة في كل الأوقات من أجل المصلحة العليا لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمواطن أغلى ثروات الوطن.

جاء ذلك خلال الاحتفال الوطني المتميز الذي شهده الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وأقامه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني والمؤسسات التابعة له، ومنها معهد التكنولوجيا التطبيقية، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وبوليتكنك أبوظبي، وكلية فاطمة للعلوم الصحية بمناسبة يوم العلم.

وذلك في المقر الرئيسي للكلية في أبوظبي، بحضور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، والدكتور أحمد عبدالمنان العور، مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية التابع لـ«أبوظبي التقني»، والدكتور حامد محمد النيادي، مدير الاتصال المؤسسي في المعهد، ونخبة من كبار المسؤولين.

كما أعرب الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان عن فخره بالإنجازات التي يحققها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ممثلاً في كلية فاطمة للعلوم الصحية التي تحمل رمزاً وطنياً كبيراً وهو سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي تتنوع وتتسامى جهودها من أجل تمكين المواطنة من الإبداع في كافة المجالات.