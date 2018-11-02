مالك آل مالك: النهوض للمستقبل بسواعد الأبناء

المصدر: دبي - البيان

أكد مالك آل مالك الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، أن يوم العلم مناسبة وطنية تتجلى نتائجها بتحقيق التنمية المجتمعية والنهوض بالدولة إلى مستقبل تبنيه سواعد أبناء الوطن، مشدداً على أن المناسبة تعني الالتزام بممارسات المواطنة الصالحة، وتجديد العهد بالولاء للوطن.

وتشجيع حس الانتماء والمسؤولية والتعريف بالمبادئ الرئيسية التي قام عليها الاتحاد. وقال: «إن الانتماء ليس مجرد أقوال، ولكنه شعور وممارسة ووفاء يتخللها الانخراط في المناسبات الوطنية التي تشكل ضمير الإماراتيين ومنهاج المواطنة الصالحة، فيوم العلم مرتبط بالهوية الوطنية وكلنا ثقة بشباب الوطن الذين يقع على عاتقهم تشكيل الهوية الوطنية، والتي تتحقق بالفخر بالوطن والتضحية للحفاظ عليه وتنمية المشاعر الإيجابية نحو الاتحاد وتقوية التكافل والترابط الاجتماعي».