«أدنوك» تستذكر جهود وتضحيات القادة

المصدر: أبوظبي- البيان

احتفلت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها أمس، بيوم العلم الذي يتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم.وقام معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، يرافقه عدد من أعضاء «برنامج تطوير قيادات أدنوك الشابة».

وبرنامج «رواد أدنوك»، برفع علم دولة الإمارات بحضور عدد كبير من كوادر المجموعة، تعبيراً عن تجديد الولاء للقيادة الرشيدة والالتزام بالقيم الوطنية، التي رسخها الآباء المؤسسون.

ويمثل احتفال «أدنوك» بيوم العلم مناسبة وطنية عظيمة وفرصة لاستذكار جهود وتضحيات القادة المؤسسين الذين رفعوا راية الوطن خفاقة وغرسوا دعائم النمو والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات والتي ساهمت في ترسيخ مكانتها الرائدة بين دول العالم.