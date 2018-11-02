المنصوري: تجديد العهد على رفعة الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: «إن «يوم العلم» مناسبة لها مكانتها الخاصة في قلوب الإماراتيين.

حيث يعبر فيها جميع أبناء الشعب عن أسمى معاني الوحدة والتماسك والهوية الوطنية الجامعة، والانتماء الراسخ إلى الوطن والاعتزاز بإنجازاته والالتفاف خلف قيادته الرشيدة، والعمل برؤية وطنية رائدة وموحدة، وجهود متضافرة لبناء مستقبل دولة الإمارات والدفع بها قدماً في مسيرة التنمية، والتقدم في مختلف جوانب الحياة».

رمز العزة

وأضاف معاليه: «نفخر في هذه المناسبة الغالية بالاحتفاء بعلم الدولة الذي يمثل رمز العزة والسيادة والرقي لدولة الإمارات، ولا شك في أن مظاهر الاحتفال التي تعم أرجاء دولة الإمارات في هذا اليوم المتميز هي خير تعبير عن تلاحم أبناء مجتمع الإمارات تحت راية وطنهم ووفائهم لدولتهم بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وتجديد العهد على العمل يداً بيد لرفعة دولة الإمارات ونهضتها ونمائها». وأوضح معالي سلطان المنصوري أن المناسبة في هذا العام لها وقع خاص لكونها تصادف عام زايد.

حيث نعبر فيها عن عميق التزامنا بالقيم الأصيلة التي قامت عليها دولة الاتحاد الشامخة منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الحكام لتظل الإمارات بلد التسامح والسلام والعيش المشترك والتنمية والمنجزات الحضارية والعطاء الإنساني ومواصلة التطور، لتصبح في مصاف أفضل دول العالم في جميع الميادين.

رفع العلم

واحتفلت الوزارة بيوم العلم وقام معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد برفع علم الدولة على السارية على إيقاع النشيد الوطني لدولة الإمارات في مقر الوزارة بمبنى «الكفاف – اتصالات» في دبي بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، وعبد الله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، وحميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية وعبد الله الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية وجمعة الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية ويوسف الرفاعي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة.