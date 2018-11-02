هيئة المنطقة الإعلامية: رمز للهوية وسرد لقصة نجاح

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفلت هيئة المنطقة الإعلامية - أبوظبي وtwofour54، أمس، بيوم العلم الإماراتي.

وقالت مريم عيد المهيري، الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية - أبوظبي وtwofour54: يمثل العلم رمزاً لهويتنا وسرداً لقصة نجاح دولةٍ شابة تمكنت بعون أبنائها من التألق في المحافل الدولية، خلال فترة زمنية قياسية. ونعتز كمؤسسة وأفراد بهذه المناسبة الوطنية التي تحتفي بذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئاسة الدولة وتؤكد ولاءنا لسموه ولرؤيته لهذا الوطن. كما تعكس المناسبة تلاحم الشعب الإماراتي وترسخ قيمنا ومبادئنا الثابتة في أذهان شبابنا وصغارنا.