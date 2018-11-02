سلطان بن أحمد: العَلَم يجمعنا على حب الوطن والانتماء لترابه

المصدر: الشارقة - البيان

قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، بمناسبة «يوم العلم» إن الاحتفاء بالعلم الذي يشكّل رمزاً لوحدة الدولة هو مناسبة وطنية عزيزة على قلوب جميع أبناء وبنات الدولة من مواطنين ومقيمين فهي تجمعهم على حب الوطن والولاء إليه والانتماء لترابه.

وأضاف أن هذا اليوم المميز ضمن أجندة الفخر والعزة في دولة الإمارات العربية المتحدة له من الخصوصية والمكانة، كونه يتزامن مع مناسبة تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رئاسة البلاد، ففيه يتجدّد العهد والولاء لقيادة الدولة، وتتجلى فيه معاني العطاء والانتماء ويشكّل رمزاً خالداً لما سطَّره أبناء زايد من تاريخ مشرِّف وإنجازات نوعية في كل الميادين.

لحظة وجدانية

وأشار رئيس مجلس الشارقة للإعلام إلى أنه في تلك اللحظة التي يجتمع فيها أبناء الوطن على رفع العلم في وقت واحد يسمو وجدانهم بأروع المعاني التي تهتف بها قلوبهم نشيد الوطن، وتسمو هاماتهم فخراً وشموخاً بالعلم والقيادة والإنجاز، لتروي للعالم حكاية إماراتية تحتذى في الوطنية والانتماء.

وأضاف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي أن في هذا اليوم الذي نستذكر فيه مؤسس دولتنا المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، نؤكد المضيّ على نهج القائد المؤسس، ونتطلع إلى مستقبل حافل بالمزيد من العطاء والإنجاز، مستندين إلى قواعد الوحدة المتينة والمحبة التي رسَّخها أصحاب السمو حكام دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظهم الله.

وقال: «إن العمل وقيم العطاء والانتماء مرتكزات بناء الشعوب، وباتت منهجاً في دولتنا ما يحتم علينا جميعاً، ونحن أبناء زايد، بذل المزيد من الجهود للحفاظ على مكتسباتنا والاستمرار في الحفاظ على مكانة دولة الإمارات في مصافِّ الدول وأعلى المراتب، لنحقق مقومات السعادة والرخاء والعيش الكريم لنا وللأجيال القادمة ».