اتحاد الكرة يشارك في يوم العلم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

احتفل اتحاد الإمارات لكرة القدم صباح أمس، بيوم العلم استجابة لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» يوم الثالث من شهر نوفمبر، في ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «حفظه الله» رئاسة الدولة.

وأكد المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، أن «يوم العلم» يمثل مناسبة وطنية غالية على قلوب شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، ويُعلي قيم الوفاء لمسيرة عظيمة لباني الوطن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ومناسبة لتجديد العهد والانتماء والولاء لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وشعب الإمارات.

بدوره أعرب محمد عبدالله بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، عن فخره واعتزازه بالاحتفال «بيوم العلم»، كون دولة الإمارات أول دولة عربية تحتفل بالعلم في مناسبة وطنية خاصة به، ويُمثل صورة مُشرفة لتعاضد شعب الإمارات جميعاً للتعبير عن تقديرهم لمسيرة التنمية الرائدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

وشهد الاحتفال الذي أقيم بمقر اتحاد الكرة بمنطقة الخوانيج بدبي إبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية باتحاد الكرة إلى جانب مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين.