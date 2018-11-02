«جنيف لحقوق الإنسان»: المناسبة تعكس انطلاقة الوطن نحو النماء

المصدر: دبي - وام

أكد معالي الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي أن يوم العلم يمثل عرساً وطنياً يحتفل به أبناء الإمارات بكل فئاتهم، حيث يعكس انطلاقة الوطن نحو النماء والرقي وبداية مسيرة العطاء الحضاري الحافلة بالإنجازات التي أرسى مقوماتها القادة المؤسسون، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، وإخوانهما حكام الإمارات. وقال: إن يوم العلم مناسبة لتقديم أسمى آيات التقدير والعرفان لهؤلاء القادة العظام وعهد متواصل الولاء والانتماء لقيادة الدولة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.