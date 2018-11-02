«جمارك دبي» تحتفل في مقرها الرئيسي ومراكزها في الإمارة

المصدر: دبي ــ البيان

احتفلت جمارك دبي بيوم العَلم بحضور أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات وموظفي الدائرة في المقر الرئيس.

وشهدت جمارك دبي عدداً من الفعاليات المتنوعة في وحدتها التنظيمية ومراكزها الجمركية ومنها مشاركة أطفال حضانة الدائرة وتشكيل مُجسم للعلم بأناملهم كما تم تشكيل العَلم على جدارية نُفذت ببصمات أيادي الموظفين ليتشكل ألوان عَلم الإمارات بالتعاون مع مؤسسة وطني الإمارات.

وقال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: يوم العَلم مناسبة وطنية وفرصة ثمينة لتجديد الولاء والوفاء للقيادة الرشيدة التي حققت لدولتنا الحبيبة في عهدها العديد من الإنجازات وما شهدته دولتنا الحبيبة من إنجازات عظيمة.