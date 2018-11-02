مركز دبي المالي العالمي: يدعم مسيرة التطور والازدهار

المصدر: دبي- البيان

احتفل مركز دبي المالي العالمي بيوم العلم الإماراتي، بمشاركة حشدٍ كبير من الأفراد من مجتمعه المتنامي المؤلف مما يزيد على 2000 شركة مسجلة نشطة، حيث حضروا فعاليات رفع العلم التي أُقيمت في منطقة مبنى «البوابة» المعروف ليحتفلوا سوية بوحدة وفخر دولة الإمارات حيث يدعم المركز مسيرة التطور والازدهار في الدولة.

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «ليوم العلم الإماراتي مكانة خاصة في قلوب جميع مواطني ومقيمي دولة الإمارات، لما يحمله في طياته من معانٍ عظيمة. لذا نلتقي جميعنا في هذه المناسبة الغالية لنحتفل معاً بالجوهر الحقيقي للقيم والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي».