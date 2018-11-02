الإمارات وكوريا الجنوبية تبحثان تطوير العلاقات والتعاون المشترك

المصدر: أبوظبي - وام

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي لي تاي هو، نائب وزير الخارجية لجمهورية كوريا الجنوبية. تناولت المباحثات العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع كوريا الجنوبية في شتى المجالات. من جانبه أشاد نائب وزير خارجية جمهورية كوريا الجنوبية بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي. وهنأ دولة الإمارات على نجاح إطلاق القمر الصناعي «خليفة سات».