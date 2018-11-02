بلدية دبي تفتتح مقصب الليسيلي

المصدر: دبي- البيان

افتتح داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي مقصب الليسيلي، الذي يمتاز بمجموعة من المزايا المتطورة والحديثة، ويقدم الخدمات لسكان المنطقة وفق أرقى المعايير في مجالات العمل لدى المقاصب.

وتتطلع بلدية دبي دائماً إلى تحقيق سعادة ورضا المتعاملين حول الخدمات التي تقدمها المرافق التابعة لها، وذلك عن طريق المتابعة الدقيقة للممارسات العالمية المتطورة في مختلف المجالات، والتي تتماشى مع رؤية الدائرة في بناء مدينة سعيدة ومستدامة، وتم الأخذ بعين الاعتبار اتباع أنظمة عمل فريدة ومبتكرة في مقصب الليسيلي لتقديم خدمة مثالية ومتميزة للجمهور الكريم.

ويتميز مقصب الليسيلي بتطبيق عدة معايير، منها الالتزام بمتطلبات الأبنية الخضراء والمعتمدة من قبل البلدية، ومراعاة أنظمة المحافظة على البيئة بتقليل الانبعاث الحراري، واتباع نظام تنظيف مركزي لصالات الذبح، وبالتالي التقليل من استخدام معدات ومواد التنظيف.

آليات

وتشمل الآليات المطبقة في المقصب تسخين المياه بالطاقة الشمسية، مما يسهم في ترشيد النفقات التي كانت تتطلبها عملية تسخين المياه الحارة المستخدمة في صالات الذبح عن طريق حرق الوقود، ووجود محطة تعقيم الأيدي وتنظيف الأحذية عند مدخل الصالة مزودة بحساسات لا تسمح للعامل بالمرور إلا بعد تعقيم يديه وتنظيف حذائه،.

كما يحتوي المقصب على صناديق ذبح الأبقار والجمال تتميز بأنها تعمل وفق آليات متطورة مثل حساب أعداد الذبائح، واتباعها لمعايير الحفاظ على صحة وسلامة العاملين، وتطبيق معايير الرفق بالحيوان والذبح الحلال، وتُعد من الأجهزة التي يتم استخدامها لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط. وتجدر الإشارة إلى أن المقصب يعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 120 ذبيحة في الساعة من المواشي الصغيرة و20 ذبيحة في الساعة من المواشي الكبيرة، وتنوّه إدارة خدمات الصحة العامة في بلدية دبي بأن ساعات العمل بالمقصب تمتد من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً، ما عدا يوم الجمعة من الساعة السابعة صباحاً حتى الحادية عشرة ظهراً.