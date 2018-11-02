أحمد المعلا: مناسبة وطنية تجسد الترابط بين أبناء الإمارات

المصدر: أم القيوين - وام

أكد الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين أن «يوم العلم» مناسبة وطنية تعكس مشاعر العز والفخر، وتمثل وقفة تأمل لأبرز معالم التنمية والتطور، التي تشهدها الدولة وتعبر عن ترابط الشعب مع القيادة الرشيدة.

وقال: «إن احتفالنا بـ«يوم العلم» ليس مجرد رفعه على الساريات، بل هو احتفال عزة وكرامة تزداد فيه صفوف شعب الإمارات تلاحماً، وتخفق قلوبهم حباً للقيادة الرشيدة، فلطالما كان وسيبقى علم الدولة رمزاً للعزة والشموخ، هذا العلم الذي رفعه أبناء الإمارات في شتى المحافل ليوثق إنجازات دولة الإمارات، وليقف شاهداً على أن هذه الدولة تركت بصمة ناجحة في مختلف المجالات».

وأضاف الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا «إننا نزداد اعتزازاً وفخراً بهذا اليوم الذي يواكب ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ سموه، ويديم عليه الصحة والعافية».