ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة يحتفل بـ «يوم العلم»

المصدر: الظفرة - وام

احتفل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، بـ «يوم العلم» في أجواء مفعمة بروح الولاء والانتماء والوفاء للوطن وقيادته الرشيدة.

ورفع سلطان بن خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، علم الدولة، أمس، على السارية بمقر الديوان في مدينة زايد، بحضور عدد من مديرين وموظفي الديوان وكبار المسؤولين بالجهات الحكومية بمنطقة الظفرة، وطلبة وطالبات مدارس مدينة زايد، والفرقة الموسيقية بشرطة أبوظبي.

وأكد سلطان بن خلفان الرميثي في تصريح له بهذه المناسبة، أن احتفال دولة الإمارات بـ «يوم العلم»، يعكس مشاعر الوحدة والسلام بين أبنائها، ويعزز الشعور بالانتماء للوطن، ويرسخ صورته المشرفة.

وقال إن هذا اليوم مناسبة لتجديد الولاء للقيادة الحكيمة ولمسيرة الوطن، وتجديد العزم ومضاعفة الجهود، والعمل ليبقى هذا الوطن منارة تقدم وحضارة.