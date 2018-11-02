أحمد الحميري يرفع علم الدولة على سارية وزارة شؤون الرئاسة

المصدر: أبوظبي - وام

رفع أحمد محمد الحميري، الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، أسمى التهاني والتبريكات بمناسبة «يوم العلم» إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

فخر

وعبر الحميري عن فخره واعتزازه برفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة على سارية وزارة شؤون الرئاسة، حيث تتزامن مناسبة «يوم العلم» مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، مقاليد الحكم.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي قام فيه أحمد محمد الحميري برفع علم الدولة على سارية مقر وزارة شؤون الرئاسة، وسط عزف السلام الوطني بحضور حمد عبدالرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومحمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، ووكلاء وزارة شؤون الرئاسة، والمستشارين، وموظفي الوزارة.