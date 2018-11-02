حاكم رأس الخيمة: نحيي قيم العز والشموخ والانتماء للوطن

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن احتفالنا بيوم العلم، رسخ في أذهان أبنائنا هذه المناسبة الوطنية الغالية، التي من خلالها نذكر الإنجازات التي تحققت في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال المسيرة المباركة للدولة.

وقال سموه: نحيي في يوم العلم قيم العز والشموخ والانتماء لوطن صنعت نهضته أفكار الرجال المخلصين، وأرست دعائمه سواعد أبنائه البررة الذين يعبرون في كل موقف عن أسمى معاني الانتماء في أبهى صورها، واحتفالنا بيوم العلم الإماراتي تأكيد على وحدتنا والتفافنا حول راية اتحادنا، ومناسبة لتجديد العزم وشحذ الهمم مواصلة لمسيرة الإنجازات الرائدة التي عمت جميع أرجاء الوطن.

جاء ذلك لدى حضور سموه احتفالات الإمارة بيوم العلم، التي تنظمها لجنة احتفالات اليوم الوطني الـ 47 برأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

وقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وسمو ولي عهده برفع علم الدولة في منطقة سارية العلم على كورنيش القواسم برأس الخيمة، وذلك بمشاركة مجموعة من طلاب المدارس.

ورفع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأصحاب السمو حكام الإمارات ومواطني الدولة والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة الوطنية الغالية مؤكداً أن المناسبات الوطنية تعد فرصة للتعبير عن وحدة الصف وتجديد العزم من أجل رفعة الإمارات ورقيها.

وعبّر سموه عن فخره واعتزازه برفع علم الدولة بمناسبة ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة معبراً سموه عن فخره بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة واعتزازه بشعب الإمارات الوفي وتلاحمه مع القيادة لرفع شأن دولة الإمارات، مؤكداً أن علم الإمارات رمز لانتماء الإنسان الإماراتي الأصيل لهذه الأرض المعطاءة.

وشاهد على عزم وثبات وصلابة الرعيل الأول من الآباء المؤسسين، وعلى جهودهم ومساعيهم الخالدة في وجدان وضمير الحاضر، قدوة نستفيد منها وننهل من معانيها روح الإصرار والمثابرة على تحقيق الهدف. وواجبنا اليوم أن نواصل نشر رسالة الإمارات متخذين من علمنا رمزاً وشعاراً لإرساء علاقات التعاون الإنساني البناء مع شعوب الأرض من مختلف الثقافات.

من جانبه أكد سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة أن الاحتفال بالعلم هو احتفال بالعزة والفخر والمكانة الدولية الرفيعة، التي تبوأتها دولتنا عالمياً، في ظل القيادة الرشيدة للدولة وفي ضوء توجيهاتها السديدة، التي حققت العيش الأمثل للمواطنين، وكفلت مجتمعاً آمناً للجميع بمن فيهم المقيمون، والجنسيات المختلفة التي تحتضنها الإمارات في نسيج واحد وبرعاية خاصة من قيادتنا الحكيمة.

وقال سموه: إن يوم العلم لا يجسد قيمة وجدانية ووطنية كبيرة لأبناء الإمارات فحسب، بل لأنه يلخص في ثناياه جميع معاني الوحدة والوفاء والتضامن الحقيقي بين أبناء الإمارات كافة، وليست تلبيتهم لمبادرة رفع العلم فوق كل زاوية وسقف وركن من أركان الوطن إلا تعبيراً صافياً خالصاً عن تمسكهم العميق بهذا الوطن بيتاً موحداً يضمهم جميعاً، ويمضي بهم نحو مستقبل زاهر آمن مفعم بالإنجازات لهم وللأجيال القادمة.

وأضاف سموه أن الاحتفال بـ«يوم العلم» يمثل مناسبة وطنية غالية نرى فيها العلم خفاقاً في سماء إماراتنا العزيزة وطوال أيام العام، ليبقى عنوان وطن وشعب وقصة ولاء وانتماء لدولة الاتحاد، ورمزاً للهوية الوطنية يروي حكاية وطن وانتماء شعب وتطور دولة.