الاحتفال بيوم العلم يرسّخ الوحدة وحب الوطن

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت دوائر أبوظبي أن ما يميز يوم العلم هذا العام هو تزامنه مع احتفاء الإمارات بعام زايد، حيث يستذكر الجميع في هذا اليوم الأغر إرث المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه»، وأسمى معاني الوحدة وحب الوطن والانتماء إليه والعمل في سبيل إبقاء علم الإمارات خفاقاً عالياً في سمائها.

واحتفلت دائرة الصحة - أبوظبي بفعالية يوم العلم، استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

ورفع الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة، علم الدولة عالياً شامخاً في السماء في تمام الساعة 11 صباحاً، كما شارك والموظفين في مسيرة «نمشي لحبك يا وطن»؛ وذلك للتعبير عن حب الوطن والقيادة وتعزيز أهمية الحفاظ على الصحة للمساهمة في مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق المزيد من الإنجازات للوطن.

قام معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، برفع علم الدولة أمام مبنى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وذلك بحضور الدكتور فهد مطر النيادي مدير عام الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ومديري وموظفي الأمانة العامة.

وذلك استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، للاحتفال بيوم العلم باعتباره رمزاً لوحدة دولة الإمارات وتلاحم شعبها، والذي يتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، مقاليد الحكم.

عطاء

وشاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في يوم العلم، وذلك برفع علم الدولة فوق سارية مبناها.

ورفع اللواء محمد خلفان الرميثي، قائد عام شرطة أبوظبي، بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وقال إن احتفال الدولة بيوم العلم يعبّر عن مجموعة متكاملة من الثوابت والقيم المترسّخة التي تتصدرها الوحدة الوطنية وإعلاء رمز الاتحاد بقيادة رائد مسيرة الخير والتنمية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله».

وقال اللواء مكتوم الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، إن «يوم العلم» مناسبة وطنية عزيزة نرفع خلالها راية شموخنا وعنوان عزتنا، ونقف إجلالاً لهذا العلم، ونعبّر فيها عن محبتنا للوطن، كما نجدد العهد والولاء ببذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الاتحاد، وقيم الخير والعطاء والمكتسبات الحضارية التي أرسى دعائمها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه.

ولاء

شاركت دائرة القضاء في أبوظبي في احتفالات الدولة بيوم العلم، حيث تم رفع العلم اليوم على جميع مباني المحاكم والنيابات في أبوظبي والعين والظفرة.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن الاحتفال بيوم العلم يجسّد أسمى معاني الولاء والانتماء لدى أبناء الوطن الذين يلتفون حول رايته الخفاقة وفي ظل قيادة حكيمة رسَّخت أسساً متينة وداعمة لمواصلة مسيرة النماء والازدهار في جميع مناحي الحياة.. مشيراً إلى أنه هذا العام يكتسب زخماً خاصاً لتزامنه مع مئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه.

من جانبه قال المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، إن الاحتفال بيوم العلم يرسخ مفهوم حب الوطن والانتماء إليه بالتفاف أبنائه رافعين رايته رمز عزته وشموخه، مجددين الولاء لقيادته الرشيدة عازمين على مواصلة الإنجازات وتحقيق الآمال والطموحات، بما يضمن الرفعة والريادة لدولة الإمارات على الصعد كافة.

دعم

شارك مركز سلطان بن زايد شعب الإمارات احتفالاته بيوم العلم، ورفع الدكتور عبيد علي راشد المنصوري، نائب مدير عام المركز، عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر أمس بحضور مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي المركز العلم بشكل متزامن مع مؤسسات ودوائر الدولة.

قيم

كما احتفلت كلية أبوظبي للإدارة بيوم العلم الذي يعبّر عن الولاء للوطن وقيادته الرشيدة والتمسك بقيم الاتحاد التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، حيث تم رفع علم الدولة على سارية الكلية بمشاركة الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية بالتزامن مع جميع مؤسسات الدولة.

مشاركة

واحتفلت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بيوم العلم داخل مقرّها في العاصمة أبوظبي تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي دعا فيها أبناء الوطن إلى رفع العلم في الأول من نوفمبر بجميع المؤسسات والوزارات والمقار بالدولة في الساعة الحادية عشرة صباحاً.

تهانٍ

واحتفلت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» بيوم العلم بمشاركة جميع موظفيها وحضور المهندس سويدان راشد الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة، الذي قام برفع علم الإمارات أمام مقر الشركة في أبوظبي، وعبر المشاركون في الفعالية عن امتنانهم للقيادة الرشيدة، مجددين العهد والولاء والانتماء للوطن، وقدمت «مساندة» التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة للدولة ولجميع شركائها الاستراتيجيين.

اعتزاز

احتفلت بلدية مدينة أبوظبي بيوم العلم، حيث رفع سيف بدر القبيسي، مدير عام البلدية، علم الدولة فوق السارية أمام مبنى البلدية الرئيسي، وتم عزف النشيد الوطني بحضور موظفي البلدية.

وأكد القبيسي أن علم الإمارات رمز لاتحادها ومصدر فخر واعتزاز لنا بالإنجازات العظيمة التي حققتها دولة الاتحاد الراسخة، وهو مصدر إلهام ودافع للتمسك بقيادتنا الحكيمة والالتفاف حولها ومؤازرتها في تحقيق أهدافها السامية النبيلة وتلبية طموحات شعبها بما يتماشى مع قيمها الفاضلة وأصالة أبناء الإمارات وحرصهم على توفير كل متطلبات الحياة الكريمة وتعزيز مكانة الإمارات إقليمياً وعربياً وعالمياً.

فرحة

احتفلت هيئة الموارد البشرية في أبوظبي والعين والظفرة بيوم العلم، تعبيراً عن الفخر بالانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة، والتمسك بقيم ومفاهيم الاتحاد والمواطنة الصالحة التي أرساها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيَّب الله ثراه.

تلاحم

شاركت جائزة خليفة التربوية في فعاليات يوم العلم برفع علم الدولة أمام مدخل الأمانة العامة للجائزة، وتحية العلم بحضور أمل العفيفي الأمين العام للجائزة، وعدد من الفائزين في الجائزة وطلبة بعض المدارس.

وأكدت أمل العفيفي أهمية هذه الفعالية الوطنية التي تترجم ما يكنّه كل مواطن ومقيم من ولاء للوطن وقيادتنا الرشيدة، مشيرة إلى أن الاحتفال بيوم العلم على مستوى الدولة يعكس حالة التلاحم الوطني والمجتمعي التي يشهدها وطننا الغالي، الذي يسجل منجزات رائدة منذ انطلاق مسيرة الاتحاد.

احتفل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ومركزا الأمن الغذائي وخدمات المزارعين بأبوظبي، أمس الخميس في أبوظبي، بمناسبة يوم العلم تزامناً مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم وتلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك بحضور خليفة العلي، مدير عام مركز الأمن الغذائي، وقيادات وموظفي الجهات المشاركة.

صون الراية

احتفلت بلدية مدينة العين بيوم العلم بحضور مدير عام البلدية الدكتور مطر النعيمي، وذلك في ساحة العلم بمبنى بلدية مدينة العين، وبمشاركة عدد من المسؤولين والموظفين والمتعاملين وزوّار المبنى. وتضمنت مراسم الاحتفال رفع العلم والسلام الوطني وعرضاً للخيالة.

وتقدم الدكتور مطر النعيمي بهذه المناسبة بأسمى التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة مؤكداً أن صون هذه الراية والذود عنها هو واجب وطني، ومن هذا المنطلق نقدم تحية تقدير واعتزاز لشهدائنا الأبرار الذين قدموا حياتهم دفاعاً عن هذا الرمز.

احتفالية

نظمت دائرة التخطيط العمراني والبلديات احتفالية خاصة بمناسبة يوم العَلم، وذلك في إطار توجيهات قيادتنا الرشيدة بتخليد هذا اليوم، والاحتفال به نظراً لما يعكسه علم البلاد من معاني المحبة والوفاء بين شعب الإمارات وقيادته الحكيمة.

وانطلقت الفعالية بالتزامن مع رفع العلم الإماراتي على كل من بلديتي أبوظبي والعين كجزء من احتفالات الدولة، حكومة وشعباً، برفع علم الإمارات على كل مؤسسة ومنزل للتعبير عن الانتماء والاعتزاز بالدولة، وتقديراً لرمزية ومكانة العلم في قلوب أبناء الوطن.

تهنئة

شارك صندوق أبوظبي للتنمية احتفالات الدولة بمناسبة يوم العَلم والذي ويتزامن مع ذكرى مئوية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

ورفع محمد سيف السويدي، المدير العام، علَم الدولة على سارية مبنى الصندوق في تمام الساعة الـ11 صباحاً، بحضور خليفة القبيسي، نائب مدير عام الصندوق، ومديري الإدارات والأقسام وكافة الموظفين.