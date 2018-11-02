ماجد السويدي: يوم للاحتفاء بإنجازات الوطن ومكانته

المصدر: دبي - البيان

شدد ماجد السويدي مدير عام مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج، في تصريح له في يوم العلم، على أن هذه المناسبة غالية على قلوب الجميع، نحتفي فيها بماضي الإمارات وحاضرها ومستقبلها الزاخر بروح الاتحاد والقوة والعزة والشموخ. كما يعكس هذا اليوم الإنجازات العظيمة التي حققتها الإمارات والمستقبل المزدهر الذي ينتظر وطننا المعطاء. وأضاف: يسرنا أن ينضم إلينا، في احتفاليتنا بالمناسبة، عدد كبير من الشركات في مجمع أعمالنا الحيوي في حفل رفع العلم الذي يتبعه العديد من الأنشطة الترفيهية الممتعة.