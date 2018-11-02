الشركات العقارية تحتفي بقيم المحبة والاتحاد

المصدر: دبي – البيان

احتفت الشركات العقارية بقيم المحبة والاتحاد أمس، خلال فعاليات يوم العلم.

واحتفلت «إعمار العقارية» بيوم العلَم في تحية إلى الوطن وقيادته وشعبه، عبر حدث شكل احتفاء بقيم المحبة والاتحاد التي تظلل دولة الإمارات والتي شكلت منطلق إنجازاتها الاستثنائية في شتى المجالات.وأقيمت الفعاليات الاحتفالية في «وسط مدينة دبي»، بحضور فريق الإدارة العليا للشركة والموظفين، حيث تم رفع العلَم الوطني كونه رمزاً لسيادة الدولة ووحدتها وتعبيراً عن حب الوطن والانتماء له.

إلى ذلك ترأس علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة «نخيل» احتفال الشركة بيوم العلم، في مقرها الرئيسي بدبي. وشارك لوتاه والإداريون وموظفو «نخيل»، برفع العلم وذلك كونه رمزاً لوحدة الدولة. ورفعت مكاتب مِراس الرئيسية ووجهاتها، «ذا بييتش» و«بوكس بارك» و«ذا أوتلت فيليدج» و«لا مير» و«السيف» و«سيتي ووك» العلم الإماراتي بفخر احتفالاً بهذه المناسبة. وأقامت ديار للتطوير في دبي، احتفالية خاصة بمقرها الرئيس ضمن أجواء من البهجة والإيجابية وذلك بحضور إدارة الشركة وموظفيها.