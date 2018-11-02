أحمد الزعابي يشيد بعزيمة رجال وهبوا حياتهم لرفعة الوطن

المصدر: أبوظبي - وام

احتفلت كل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أمس بيوم العلم.حضر الاحتفال معالي أحمد جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومحمد حاجي الخوري، مدير عام، عن مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، والدكتور سالم الكعبي المدير العام بالإنابة، عن تدوير، وعبدالله حسن المعيني المدير التنفيذي لخدمات برامج المطابقة لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.

وهنأ معالي أحمد جمعة الزعابي في تصريح له بهذه المناسبة دولة الإمارات، مشيداً بعزيمة الرجال الذين وهبوا حياتهم وكل وقتهم من أجل رفعة وعزة هذا الوطن الغالي على قلوبنا الذي يسير على خطى المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.