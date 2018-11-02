قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام يحتفي بالمناسبة

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

احتفل قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام بيوم العلم، معبراً عن الولاء للوطن والقيادة الرشيدة، والتمسك بقيم الاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون.

ودشن أحمد الحمادي المدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، مراسم رفع علم دولة الإمارات عالياً خفاقاً عند الساعة الحادية عشرة صباحاً على سارية «البيان» بشكل متزامن مع كل الجهات والدوائر والوزارات الاتحادية كإشارة لتوحيد علم دولة الإمارات عبر أراضيها ومبانيها، بعدها تم عزف النشيد الوطني بمشاركة مديري التحرير ورؤساء الأقسام وكافة العاملين في الصحيفة.

وأكد الحمادي، أن علم الإمارات يمثل رمز الشموخ والعزة والاستقرار الذي ينعم به شعب الإمارات والمقيمون على أرضها، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تعتبر عهداً متواصلاً للحفاظ على هذه الراية عاليةً خفاقة.