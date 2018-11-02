«صناعات»: يوم استثنائي يمنحنا فرصة استحضار إرث الوالد المؤسس

المصدر: أبوظبي- البيان

انضمت «صناعات» أمس إلى مسيرة احتفالات الدولة بيوم العلم، وهي مبادرة وطنية أطلقت بمناسبة ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئاسة الدولة. وقام المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لصناعات، برفع العلم الإماراتي على أنغام النشيد الوطني للدولة، وذلك في المقر الرئيسي لشركة «صناعات»، حيث اجتمع فريق شركة صناعات بكل فخر وسرور ليحتفلوا بروح الاتحاد والوطنية، التي توارثها الشعب عن آباء ومؤسسي الدولة.

وأضاف الرئيس التنفيذي: «يتزامن يوم العلم الإماراتي مع مبادرة عام زايد العزيزة على قلوبنا جميعاً، الأمر الذي يجعله يوماً استثنائياً ويمنحنا فرصة استحضار إرث والدنا المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، القائد الذي وضع حجر الأساس لرؤية ثاقبة وحكيمة مبنية على الحكمة والاتحاد».