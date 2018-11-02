«أدنيك»: تواصل مسيرة النمو والرخاء لبلدنا المعطاء

المصدر: أبوظبي- البيان

قال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها بمناسبة «يوم العلم»: إنه مناسبة غالية على قلوبنا جميعاً، والذي نجدد خلاله العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة، كونه يصادف يوم تولّي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لمقاليد الحكم في دولة الإمارات، الذي حمل الراية ليواصل مسيرة النمو والرخاء لهذا البلد المعطاء، التي أرسى دعائمها المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه من الآباء المؤسسين، الذين لم يدخروا أي جهد للنهوض بواقع ومستقبل دولتنا الفتية، لتصبح بحمد الله وفضله، منارة إشعاع حضاري، ونموذجاً تنموياً نباهي به الأمم على مختلف الصعد والميادين.