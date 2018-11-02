غرف التجارة: الإنجازات تتواصل والدولة تعزز مكانتها عالمياً

المصدر: دبي – البيان

احتفلت غرف التجارة والصناعة في الدولة أمس بيوم العلم، وسط أجواء احتفالية تجسد الالتفاف حول القيادة والولاء للوطن والقيادة الرشيدة، مؤكدةً أن مسيرة الإنجازات في الدولة مستمرة في ظل القيادة الحكيمة التي ترسخ اسم دولة الإمارات ضمن أهم دول واقتصادات العالم.

واحتفلت الغرفة بيوم العلم في فعالية مميزة أمام المدخل الرئيس لإدارة العضوية والتوثيق التجاري في مقرها بديرة، بمشاركة ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وحمد بوعميم، المدير العام وعدد من رؤساء ومديري الإدارات المختلفة، وحشد من الموظفين والعملاء حيث جرى رفع العلم.

واعتبر الغرير أن هذا اليوم «يشكل مناسبة عزيزة على قلوبنا تتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم، وهي فرصة لنا لنظهر حب الوطن، وثقتنا الكبيرة بقادتنا وشيوخنا، وتلاحم قيادتنا وشعبنا».

مسيرة التمكين

كما احتفلت غرفة الشارقة بالمناسبة الغالية، وأكد محمد أحمد أمين، مدير عام الغرفة بالوكالة أن ما تشهده الدولة من احتفالات يعتبر بمثابة رسالة شكر وعرفان إلى مقام صاحب السمو رئيس الدولة، صاحب مسيرة التمكين وقائد سفينة الاتحاد، وراعي الإنجازات مضيفاً أن علم الإمارات هو رمز عزة الوطن ويترجم معاني الوحدة والتلاحم بين الشعب والقيادة.

حضر الاحتفال مريم سيف الشامسي مساعد المدير العام لقطاع خدمات الدعم، وعبد العزيز شطاف مدير مساعد المدير العام، وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات.

قيم الولاءواحتفلت غرفة تجارة وصناعة عجمان بفعالية يوم العلم تأكيداً وتعزيزاً لقيم الولاء والانتماء لدولة الإمارات الغالية وقيادتنا الرشيدة، ضمن احتفالات دولة الإمارات بيوم العلم.شهد الاحتفالية عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة الغرفة، وسالم بن أحمد النعيمي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وسالم السويدي المدير العام، إلى جانب المديرين التنفيذيين وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين والمتعاملين .

وأكد المويجعي، أهمية الاحتفال بيوم العلم للتعبير عما تكنه القلوب من حب ووفاء وانتماء وولاء لهذا الوطن المعطاء.