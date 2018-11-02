«دبي للقرآن» تستعد لمسابقة الشيخة فاطمة الدولية

المصدر: دبي - البيان

عقدت وحدة العلاقات العامة في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم اجتماعاً مع مشرفي المجموعات والمتطوعين والمتطوعات، وذلك استعداداً لانطلاقة الدورة الثالثة لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للإناث التي تبدأ فعالياتها خلال الفترة من الرابع وحتى السادس عشر من نوفمبر الجاري في قاعة ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر.

وحضر الاجتماع المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، وخالد حسن المرزوقي نائب رئيس وحدة العلاقات العامة، ومحمد علي الحمادي مدير تقنية المعلومات والموارد البشرية. وقد خصص هذا الاجتماع للوقوف على آخر الاستعدادات وجاهزية فرق العمل واستعراض المقترحات والملاحظات.

ورحب المستشار بوملحه بالمتطوعين والمتطوعات، وتمنى لهم النجاح والتوفيق في خدمة ضيوف الإمارات حافظات كتاب الله اللواتي سيتنافسن في هذه المسابقة الدولية التي تحمل اسم «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.