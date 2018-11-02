موظفو «الإمارات للألمنيوم» يؤكدون اعتزازهم بالوطن

المصدر: دبي – البيان

لبَّت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للاحتفال بيوم العلم، ورفع علم الدولة على الدوائر والمؤسسات والمنازل.

وشارك موظفو شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وأبناء دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الاحتفال من خلال رفع علم الدولة في موقعي الشركة بالطويلة وجبل علي، تأكيداً على اعتزازهم بالانتماء لهذا الوطن، وتجديداً للولاء لقيادته الرشيدة.

ورفع عبدالله جاسم بن كلبان، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات العزيز بمناسبة يوم العلم.