سلطان بن زايد: يوم العلم تجسيد للتلاحم الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة أن الاحتفال بيوم العلم رسالة تجسد معاني الولاء والانتماء والتلاحم والوحدة التي يحملها كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة.

فالعلم هو رمز سيادتنا ووحدتنا وفخر مسيرتنا ورايتنا التي ترفرف خفاقة في السماء.وقال سموه في تصريح بمناسبة احتفالات الدولة بيوم العلم: «في الثالث من نوفمبر في كل عام يخفق علم الإمارات فوق كل البيوت والمؤسسات التي تتوشح بألوانه تعبيرا عن الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، والتمسك بقيم الاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون.

وتأكيدا على الحب والولاء وخدمة العلم ورفعته وبذل الروح من أجله ليبقى شامخا خفاقا قويا كشموخ وقوة أبناء الإمارات».وأضاف سموه «إن هذه المناسبة تجسد مشاعر الاتحاد والتكاتف المجتمعي والتلاحم الوطني بين أبناء الإمارات ومشاعر التسامح والسلام والإخاء بينهم وبين الإنسانية جمعاء».

وقال «إن مناسبة الاحتفال بيوم العلم تستمد قوتها من اللحمة الوطنية المتجذرة بين أبناء الإمارات قيادة وشعباً، ويحتل العلم في هذه اللحمة مكانة رفيعة باعتباره رمزا من رموز الوحدة ومصدرا من مصادر الفخر والعزة والكرامة».

وأضاف سموه «هذا اليوم هو مناسبة عظيمة نتذكر فيها المبادئ والقيم السامية التي بنيت عليها دولة الإمارات بقيادة الراحل الكبير المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات الذين بنوا دولة أركانها الخير والمحبة والسلام».