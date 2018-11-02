سفارات الدولة وبعثاتها التمثيلية في العالم تحتفل بيوم العلم

المصدر: عواصم عربية وعالمية - وام

احتفلت سفارات الدولة وبعثاتها التمثيلية بيوم العلم للتعبير عن مشاعر الفخر والاعتزاز والوفاء لدولة الإمارات قيادة وشعباً وتجديد مواثيق الولاء والانتماء للوطن الغالي والعزم على خدمة العلم والعمل على استمرار رفعته ومنعته وبذل الروح من أجله ليبقى شامخاً خفاقاً في المواقف والظروف والأوقات كافة.

ويأتي الاحتفال بيوم العلم متزامناً مع إعلان عام 2018 عام زايد وتجاوباً مع دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتنظيم حملة وطنية للاحتفال بيوم العلم الذي يصادف 3 نوفمبر ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم في البلاد.

واحتفلت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين اليوم بمناسبة «يوم العلم».

وقام الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين برفع علم الدولة بمقر إقامته وذلك بحضور الطاقم الدبلوماسي والإداري في البعثة ومشاركة الفرقة الموسيقية لوزارة الداخلية التي عزفت السلام الوطني للدولة.

وقال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد بهذه المناسبة: «علمنا رمز وحدتنا وعزتنا سنحافظ عليه مرفوعاً شامخاً بين الأمم وإن الاحتفال بيوم العلم يدفعنا للعمل بجد واجتهاد لرفعة وطننا المعطاء».

مراسم

كما احتفلت سفارة الدولة في السودان بيوم العلم بوصفه مناسبة وطنية وجرت مراسم رفع العلم بحضور أعضاء البعثة من الدبلوماسيين إلى جانب الموظفين المحليين الذين عبروا جميعاً عن تجديد الولاء للقيادة الحكيمة ومسيرة الوطن والعزم على مضاعفة الجهد والعمل من أجل أن تظل الإمارات منارة شامخة يشع نورها رمزاً لقيم الإنسانية والخير والسلام..

كما احتفلت سفارة الدولة في أندونيسيا بيوم العلم، حيث قام محمد عبدالله بن مطلق الغفلي سفير الدولة في جاكرتا بحضور الملحق العسكري والطاقم الدبلوماسي والإداري بالسفارة ومديري الشركات التابعة للدولة كشركة مبادلة للبترول وشركة طيران الاتحاد وبنك الإمارات وبنك دبي والهلال الأحمر الإماراتي، برفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة.

وألقى السفير كلمة أكد فيها أن هذا الاحتفال يأتي تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

واحتفلت القنصلية العامة للدولة في كوانغ جو بجمهورية الصين الشعبية بيوم العلم وشارك قنصل عام الدولة رحمة الشامسي وجميع موظفي وأعضاء القنصلية مراسم الاحتفال.

مشاركة

ونظمت سفارة الدولة في نيبال برئاسة سعيد حمدان النقبي السفير فوق العادة والمفوض لدولة الإمارات لدى جمهورية النيبال مراسم رفع علم الدولة في المدخل الرئيسي لمقر السفارة أمس بحضور أعضاء السفارة ومشاركة عبدالله الشحي رئيس العمليات لمؤسسة دبي العطاء الذي كان موجوداً في نيبال في مهمة خيرية تابعة للمؤسسة.

واحتفلت سفارة الإمارات لدى نيوزيلندا بيوم العلم بالعاصمة ويلنجتون بمشاركة أعضاء البعثة وتضمن الحفل رفع رفع العلم أثناء عزف النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة تأكيداً لعزتها والولاء لقيادتها الرشيدة.

وفي الأردن احتفلت سفارة الدولة بيوم العلم، وقام فيصل أحمد آل مالك القائم بأعمال السفارة برفع العلم بحضور كادر السفارة الدبلوماسي والمحلي ومواطني الدولة.

واحتفل أعضاء بعثة الدولة في تونس بيوم العلم، بمشاركة مدير محطة طيران الإمارات وعدد من المواطنين والطلبة الموجودين في الجمهورية التونسية.

وشارك فهد سعيد محمد الرقباني سفير الدولة لدى كندا أعضاء البعثة من الدبلوماسيين والموظفين المحليين رفع علم الدولة على السارية في مقر البعثة في أوتاوا احتفالاً بيوم العلم.

واحتفلت سفارة الإمارات في أبوجا بيوم العلم ورفع فهد عبيد محمد التفاق سفير الدولة لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية علم الدولة على السارية.