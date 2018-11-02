وفد من القوات المسلحة يزور مدارس الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

زار وفد من القوات المسلحة الإماراتية عدداً من المدارس في إمارة الفجيرة من مختلف المراحل الدراسية.

حيث وجه الدعوة للطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية في الفجيرة لحضور العرض العسكري «حصن الاتحاد 4»، الذي سيتم تنظيمه اليوم على كورنيش الفجيرة ومتابعة العرض من قلب الحدث، ما يتيح الفرصة أمامهم للتعرف على قدرات «حماة الاتحاد» عن قرب.

وقدم الوفد شرحاً عن الدور المهم الذي تقوم به قواتنا المسلحة الباسلة في حفظ أمن الوطن والمواطن وكل مقيم على أرض الإمارات، وحماية مكتسبات الاتحاد، حتى وصلت بدعم القيادة الرشيدة وعزم رجالها وولائهم إلى درجة عالية من الكفاءة والاحتراف.

وتعرف الطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية على فعاليات العرض العسكري، والتي ستبدأ الساعة العاشرة صباحاً فيما يبدأ العرض الساعة الرابعة والنصف عصراً، كما قدم الوفد شرحاً حول قرية الألعاب الترفيهية والمتحف العسكري، والذي يضم بعضاً من المعدات العسكرية القديمة التي استخدمتها القوات المسلحة الإماراتية.

وشرح الوفد أهداف العرض التي تتمثل في إظهار القدرات المتطورة لقواتنا المسلحة، وما يتمتع به أفرادها من شجاعة وإقدام وتفان ومهارات وخبرات ميدانية، بالإضافة إلى ما تمتلكه من معدات وتقنيات حديثة، ما جعل منها درعاً واقية للوطن تحمي مكتسباته، وتعزز التنمية المستدامة، وتصون مسيرته الاتحادية في مواجهة التحديات والتهديدات التي تعصف بمنطقتنا والعالم أجمع.

وعبر الطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية عن اعتزازهم بقواتنا المسلحة عنوان عزة الوطن، وحامي حماه، معربين عن فخرهم بما وصلت إليه من قوة واقتدار وجاهزية وكفاءة وقدرة على تنفيذ المهام والواجبات.

وفي نهاية الزيارة وزع وفد القوات المسلحة مطويات وبطاقات دعوة للطلبة وأولياء أمورهم والهيئات الإدارية والتدريسية لحضور العرض العسكري، بالإضافة إلى هدايا تذكارية تحمل شعار القوات المسلحة والعلم الإماراتي.

يذكر أن إمارة الفجيرة ستحتضن غدا النسخة الرابعة من العرض العسكري «حصن الاتحاد» الذي تنفذه وحدات رئيسة من القوات البرية والجوية وحرس الرئاسة، لإظهار القوة العسكرية الضاربة ذات القدرة على القيام بمهام التدخل السريع بمرونة وكفاءة عالية، وكذلك القدرة على تنفيذ نطاق واسع من العمليات العسكرية للدفاع عن الوطن وحماية أمنه بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى.

وسيشتمل «حصن الاتحاد 4» على العديد من الفعاليات على رأسها العرض العسكري المشترك لمختلف تشكيلات القوات المسلحة، بهدف إبراز التكامل والانسجام فيما بينها، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات ميدانية مثل المداهمات الحية التي تعكس صورة واقعية للقدرات والإمكانات القتالية لقواتنا المسلحة في تنفيذ عمليات الأمن الداخلي.