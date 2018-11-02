شرطة دبي تزوّد موظفي مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز بـ«إسعاد»

المصدر: دبي- البيان

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم مع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، بهدف تزويد موظفي المؤسسة ببطاقة «إسعاد»، التي تصدرها شرطة دبي لإسعاد موظفيها.

وتتضمن البطاقة عروضاً وخصومات ومزايا يقدمها القطاعان العام والخاص والشركات لحامليها.ووقع المذكرة من جانب القيادة العامة لشرطة دبي اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب.

فيما وقعها من جانب مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عبد النور أحمد الهاشمي، مساعد المدير لقطاع الدعم المؤسسي، بحضور العميد الدكتور غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي، ونائبه العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، والسيدة منى محمد العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي، وعدد من الضباط والأفراد من كلا الجانبين.

شروط

وتتيح المذكرة انضمام موظفي مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز لبرنامج «إسعاد» في شرطة دبي، فيما ستزوّد شرطة دبي موظفي المؤسسة ببطاقة إسعاد وإشعارات بعروض الشركات والمؤسسات التجارية لمنح موظفي المؤسسة المزايا ذاتها التي يحصل عليها موظفو شرطة دبي.

واستمع الهاشمي ووفد مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز إلى شرح مُفصّل حول الموقع الإلكتروني لبطاقة إسعاد، الذي يمكّن مستخدميه من الاطلاع على الخصومات التي تشمل مختلف القطاعات من الصحّة، التعليم، السياحة والسفر، التموين، الرياضة، المصارف، النقل والمواصلات، المطاعم ومستلزمات البناء، وعروض أخرى متفرّقة.