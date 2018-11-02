مطارات دبي تحتفل بمشاركة الشركاء الاستراتيجيين

المصدر: دبي – البيان

احتفلت مطارات دبي برفع علم الدولة على وقع عزف النشيد الوطني للدولة من قبل الفرقة العسكرية التابعة لشرطة دبي وعروض موسيقية متنوعة وتأدية قسم الولاء وترديده من قبل الحضور.شارك في الاحتفال الذي نظمه فريق هويتي في مطارات دبي .

والذي يضم ممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين كل من محمد عبد الله أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني وجمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي واللواء طيار أحمد بن ثاني مساعد القائد لشؤون الموانئ والمطارات في شرطة دبي وماجد الجوكر نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مطارات دبي وأحمد الخياط - نائب الرئيس - وحدة برامج التميز والشراكات الحكومية في مطارات دبي والمقدم وليد أحمد نائب مساعد المدير العام لخدمات المنافذ في إقامة دبي وإبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك مطار دبي ي.من جانب آخر شاركت سوق دبي الحرة شعب الإمارات احتفالاته بـ «يوم العلم»، بحضور عدد من كبار مسؤولي السوق التنفيذيين وفي مقدمتهم راميش كيدامبي رئيس العمليات.