حاكم عجمان يقدم بناية وقفية لمؤسسة «حميد الخيرية»

المصدر: عجمان - وام

قدّم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بناية وقفية لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية يعود ريعها إلى المؤسسة، ويستفيد منه المستحقون للمساعدات من الأسر المتعففة.

وتأتي هذه المكرمة من سموه إضافة إلى ما يقدمه من مكرمات ومساعدات ودعم متواصل للمؤسسة، وذلك عقب قيام سموه بافتتاح المبنى الجديد لمؤسسة حميد بن راشد الخيرية أمس بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بمنطقة الجرف.

افتتاح

وقام سموه ومرافقوه بعد الافتتاح، ترافقهم الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام المؤسسة، بجولة تفقدية في أرجاء وأقسام وإدارات المبنى الجديد الذي يتكون من طابقين بتكلفة إجمالية تقدر بـ 16 مليون درهم. ويشتمل على المكاتب والشؤون الإدارية والمالية والوقفية والمشاريع. كما يضم المبنى قاعة المعارض والمناسبات والمخازن وقاعات التدريب والاتصال الحكومي والخدمات الاجتماعية والسعادة المجتمعية وغيرها.

واستمع صاحب السمو حاكم عجمان خلال اجتماع عقد مع سمو ولي عهد عجمان رئيس مجلس أمناء المؤسسة وأعضاء المجلس من الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي إلى شرح واف حول رسالة ورؤية وأهداف المؤسسة التي تدعو إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر المستحقة من الإمارة وإيجاد بيئة سكنية صحية مستقرة ودعم الطلبة الجامعيين المواطنين من الإمارة وتعميق روح التراحم والتكافل الإنساني وتعزيز الشراكات المؤسسية والمجتمعية وترسيخ روابط الإخاء بين أفراد المجتمع.

كما اطلع سموه على رسالة المؤسسة والتي تقوم على تلبية احتياجات الأسر المواطنة المستحقة من خلال تقديم الخدمات للأسر المواطنة المستحقة وتقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية سعيا لريادة خيرية.

مشاريع

كما استمع سموه إلى أهم المشاريع الخيرية والمبادرات والمساعدات التي تقدمها المؤسسة للمحتاجين والمعوزين.

وبارك صاحب السمو حاكم عجمان لرئيس مجلس الأمناء والأعضاء والشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي وكافة العاملين في المؤسسة هذا الإنجاز، مؤكداً ضرورة مواصلة المسيرة الخيرية لإمارة عجمان والعمل على التواصل من المحتاجين والأسر المتعففة وتقديم كافة الاحتياجات لهم.

وفي نهاية الجولة تفضل سموه بغرس شجرة زيتون في مقر المؤسسة.

وتقدمت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان على تفضلهما بافتتاح المقر الجديدة للمؤسسة.

وقالت إن هذا الافتتاح يعد إنجازا كبيرا للمؤسسة التي تسعى لتحقيق إنجازات جديدة خلال مسيرتها الخيرية والإنسانية المستقبلية إضافة إلى سلسلة الإنجازات التي حققها في الماضي، وتعد دليلا قويا على نجاح سياسة واستراتيجية حكومة عجمان في مجال العمل الإنساني.

وأكدت أن المؤسسة تسعى من خلال بذل الجهود المتواصلة لتحقيق مزيد من النجاح والنمو التزاما بالوعود التي قطعناها للتخفيف عن المحتاجين والأسر المتعففة والمعوزين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

حضر مراسم الاحتفال بافتتاح المقر الجديد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات ورؤساء ومديري الدوائر والمسؤولين وموظفي المؤسسة.