أمل القبيسي ورئيس «النواب العراقي» يبحثان التعاون

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، بمقر المجلس في أبوظبي، محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له.

ورحبت معالي الدكتورة أمل القبيسي -خلال اللقاء- برئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له، مشيدة بعمق علاقات التعاون التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

حيث تم بحث سبل تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والاستثمارية وإعادة الإعمار في العراق، مع تأكيد أهمية التعاون البرلماني بين المجلسين بتبادل الزيارات والخبرات بما يصب في صالح البلدين والشعبين الشقيقين في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات .

وما يتطلبه ذلك من توحيد للمواقف والتوجهات حيال مختلف القضايا، كما ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي من أبرزها تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية.

كما قدمت معاليها التهاني إلى رئيس مجلس النواب العراقي لفوزه برئاسة البرلمان، متمنية له التوفيق والنجاح في أداء المهام الموكلة إليه.

وأكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي موقف دولة الإمارات الثابت بشأن وحدة العراق وسيادته على كامل أراضيه ورفض أية تدخلات خارجية.. مرحبة بتوجه رئيس البرلمان والقيادات العراقية الجديدة لتطوير علاقاتها مع محيطها العربي من أجل عراق عربي قوي وسط أشقائه، معربة عن ثقتها في قدرة المؤسسات الوطنية العراقية على تجاوز جميع العقبات.

تدابير

وأكدا أهمية التعاون الدولي للتصدي للجماعات الإرهابية واتخاذ تدابير شاملة لمحاربتها من خلال استراتيجية واضحة وموحدة وضرورة مضاعفة الجهود للتصدي لها بشكل فوري وفعال وتأكيد نبذ الإرهاب والتطرف بأشكاله.

وأكدت معالي الدكتورة القبيسي حرص المجلس الوطني الاتحادي على تعزيز التعاون وتقديم أي دعم وخبرات في المجال البرلماني ومد جسور التعاون، وأن يلعب المجلس أي دور على صعيد علاقاته القوية مع مختلف البرلمانات والمجموعات الجيوسياسية في الاتحادات البرلمانية لا سيما الدولية.

لجنة

وشددت على أهمية إنشاء لجنة صداقة برلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب العراقي للبناء على العلاقات القائمة والمتطورة بين البلدين في مختلف المجالات وللتنسيق خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية من خلال الدبلوماسية البرلمانية.

من جانبه أعرب محمد الحلبوسي عن خالص شكره لما لمسه من حفاوة الاستقبال، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز مختلف العلاقات الثنائية مع الإمارات خاصة الاقتصادية.

ووجه رئيس مجلس النواب العراقي الدعوة إلى معالي الدكتورة القبيسي لزيارة العراق لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.