ديوان ولي عهد أبوظبي يحتفل بيوم العلم

المصدر: أبوظبي - وام

احتفل ديوان ولي عهد أبوظبي بمناسبة «يوم العلم»، حيث رفع علم الدولة في ساحة الديوان، يرافقه عزف السلام الوطني.

ورفع جبر محمد غانم السويدي المدير العام لديوان ولي عهد أبوظبي، علم دولة الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، بمشاركة مديري الإدارات والأقسام وموظفي ديوان ولي عهد أبوظبي.

وقال السويدي «نجدد في يوم العلم العهد والوعد بخدمة الوطن ورفعته وترسيخ مكانته وصون ترابه»، مشيراً إلى أن «رفع علم الدولة مبعث اعتزاز وفخر وتتجلى في هذا اليوم أسمى نماذج التلاحم بين أبناء البلد الواحد وأبلغ معاني الانتماء».

وأضاف أن دولة الإمارات كرست حضورها في صدارة المشهد العالمي وبات علمها رمزاً للتفوق والريادة والإبداع والابتكار في مختلف الميادين.

وقال السويدي: إن علم دولة الإمارات رمز قيم الدولة ومبادئها، التي قامت عليها منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وشاهد على مسيرة بنائها وتطورها وإنجازاتها الحضارية، التي تحققت بسواعد أبنائها المخلصين وهمتهم وجهودهم في مختلف المجالات.

وأضاف أن الاحتفاء بالعلم يغرس في نفوس الأجيال عظيم شأنه ومكانته، فهو رمز دولتنا وسيادتها ووحدتها ومصدر فخرنا وعزنا على مر الزمان. وقال: إنه مع هذه المشاعر الوطنية الصادقة العميقة تجاه علم الدولة، نستذكر فضل الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم دولة الاتحاد لتظل رايته عالية خفاقة في سماء الشموخ والرفعة والإباء والتقدم.

من جانبهم أعرب موظفو ديوان ولي عهد أبوظبي عن اعتزازهم وفخرهم بالمشاركة في هذا اليوم الوطني الخاص، مؤكدين أن يوم العلم يرمز لوحدة الوطن وهيبته ومكانته، وستبقى راية الإمارات شامخة أبية على مر الزمان.