حمد الشرقي: يوم العلم يجسد أسمى معاني الوحدة والتلاحم وبناء الأوطان

المصدر: الفجيرة - وام

رفع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة علم الدولة في الساحة الأمامية لقصر سموه في الرميلة احتفالاً بيوم العلم.

وذلك بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.وشهد مراسم رفع العلم إلى جانب سموهما على وقع النشيد الوطني الذي عزفته فرقة موسيقية عسكرية الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي.

والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

وهنأ سموه أبناء الإمارات بهذا اليوم الوطني الكبير، مؤكدا أن يوم العلم يجسد أسمى معاني الوحدة والتلاحم وبناء الأوطان، حيث يقف أبناء هذه الأرض الطيبة والمقيمون على أرضها أمام راية الوطن الغالية تعبيرا عن الانتماء للدولة والولاء لقيادتها الحكيمة وترسيخا لمفهوم المواطنة الصالحة.

وأشار سموه إلى أن رفع علم الدولة اليوم مبعث اعتزاز وفخر للجميع بما تنجزه الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، من عملية تطوير مستمرة في شتى المجالات استحقت بموجبها أن تتصدر المشهد العالمي على أكثر من صعيد، مجددا العهد والوعد لشعب الإمارات بمواصلة العمل من أجل رفعة علمنا وعزة بلادنا.