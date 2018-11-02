راشد بن حميد: تجديد البيعة والولاء

المصدر: عجمان - البيان

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن يوم العلم هو فرح وطني بامتياز فيه ترتفع راية واحدة في رحاب سمائنا لتتوحد قلوبنا وتجدد الولاء لوطننا العزيز، فنهتف جميعاً باسمه في وقت واحد في كل بقعة من أرجاء الدولة.

وأكد أنه في يوم العلم نجدد البيعة والولاء لقيادتنا الحكيمة، ونشد على أيديها للمضي قدماً في درب رفعة بلادنا، ودفع مسيرة التنمية الشاملة بها، ونسعى بكل ما أوتينا من طاقات ورغبة لتنفيذ توجيهاتها لتكون الأفكار واقعاً والأحلام مشاريع يستفيد منها العالم بأسره، لتصبح دولتنا نموذجاً للريادة ومنارة للعزة والفخر، وأشار إلى أن الاحتفال بيوم العلم في عام والدنا المؤسس الشيخ زايد الذي رفع راية اتحادنا عالية.