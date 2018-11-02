مدارس شرطة أبوظبي تخرّج 74 مستجدة من دورة «فوج عام زايد»

المصدر: العين- وام

احتفلت مدارس الشرطة في قطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي بتخريج 74 مستجدة من الدورة رقم 52 لـ «فوج عام زايد» للمستجدات بعد اجتيازهن الدروس النظرية والعملية المقررة.

وذلك في مقرها في الفوعة بمدينة العين.وقال العميد مهنا محمد النعيمي مدير إدارة مدارس الشرطة في شرطة أبوظبي: إن الخريجات يمثلن إضافة متميزة للمؤسسة الشرطية، مثمّناً دعم ورعاية القيادة الرشيدة واهتمامها المستمر برفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتوفير الإمكانات للإسهام في خدمة وتطوير الوطن.

وأشار إلى أن هذه الدفعة تلقت دروساً نظرية وعملية في العلوم القانونية والأمنية، مدعومة بتطوير المهارات البحثية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في معالجة القضايا الشرطية والاجتماعية، لتكون قادرة على تأدية دورها المجتمعي في تعزيز الأمن والاستقرار لدعم متطلبات التنمية المستدامة، ومواكبة المتغيرات الدولية والتحديات المختلفة.