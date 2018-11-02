حمدان بن زايد: احتفال بمسيرة وطن حقق إنجازات مشهودة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة أن «يوم العلم» هو مناسبة هامة في وجدان كل من ينتمى إلى هذه الأرض الطيبة..

فالمشاركة في هذا اليوم هو امتثال لأوامر قيادتنا الرشيدة بالتضامن مع الحملة الوطنية لرفع علم الدولة على مبانيها كافة.

وقال سموه - في كلمة بمناسبة يوم العلم - «في هذا اليوم يتذكر الجميع الأيادي البيضاء لمؤسسي الدولة وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وإخوانه حكام الإمارات - حينها - حيث تم رفع علم الدولة لأول مرة منذ 47 عاما».

وأضاف إن احتفالنا بعلم الإمارات هو احتفال بمسيرة وطن حقق إنجازات مشهودة كان من شأنها ترسيخ مكانة دولة الإمارات بين مصاف الدول المتقدمة على مختلف الأصعدة في ظل رؤية قيادتها الرشيدة، حيث انصبت جهودها في تنفيذ استراتيجية طموحة لتطوير جميع القطاعات بما يحقق الاستدامة الشاملة والازدهار والرخاء لشعبها.

ولفت سموه إلى أن «يوم العلم» أصبح كذلك مناسبة وطنية يحتفل فيه أبناء الإمارات سنويا ليعبروا فيه عن ولائهم لقادتهم وانتمائهم لوطنهم وحبهم الكبير له، ويعد تكاتف جهود مختلف المؤسسات والجهات الوطنية خير دليل على وحدة الصف وحب الوطن، حيث يسعى كل من موقعه ومكان عمله إلى تأدية واجبه نحو الوطن.

ورفع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أسمى آيات التهنئة بهذه المناسبة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى إخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات وشعبها.