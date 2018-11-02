طحنون بن محمد: مناسبة وطنية للتعبير عن فخرنا بالوطن وقيادته الرشيدة

المصدر: العين - وام

أكد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، أن «يوم العلم» مناسبة وطنية نعبر من خلالها عن اعتزازنا وفخرنا بالوطن وقيادته الرشيدة.

جاء ذلك خلال حضور سموه الاحتفال برفع علم الدولة في ديوان ممثل حاكم أبوظبي بمنطقة العين بمناسبة «يوم العلم»، بحضور الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي بمنطقة العين.

وقال سموه إن «يوم العلم مناسبة لتعزيز قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي ولقيادته الرشيدة، خاصة أنه يتزامن هذا العام مع احتفاء الوطن بـ«عام زايد» القائد المؤسس الذي غرس في نفوسنا هذه القيم وحثّنا على معاني الوحدة والوفاء والتضامن بين أبناء الوطن وقيادته لكي تظل راية الإمارات شامخة في المناسبات والمحافل الدولية».

وأشار سموه إلى أن الاحتفال بـ«يوم العلم» هو احتفال بالمنجزات التاريخية التي تشهدها مسيرتنا المظفرة التي تتحقق كل يوم، ومنها نجاح إطلاق القمر الاصطناعي «خليفة سات»، الذي يُعد أول قمر اصطناعي إماراتي صُنع بالكامل في الدولة وبأيدي مهندسين إماراتيين 100% والذي يمثل نقلة نوعيةً وإنجازاً وطنياً في مسيرة التطوير والتنمية التي تشهدها الدولة.

ودعا سموه في هذه المناسبة إلى تعزيز معاني الوحدة والتلاحم التي ورثناها من المؤسسين الأوائل والمحافظة على العلم والذي يعد رمز السلام والأمان والفرح والسعادة.