«مركز استشراف المستقبل» يرفع العلم

المصدر: دبي-البيان

استجابة لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في البدء بحملة وطنية وشعبية شاملة ومستمرة احتفالاً بـ«يوم العلم»، الذي يصادف الثالث من شهر نوفمبر، ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رئاسة الدولة، برفع علم الدولة على جميع المؤسسات والدوائر والوزارات في الدولة بشكل متزامن أمس، قام العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، بحضور مديري الإدارات الفرعية، ورؤساء الأقسام، وموظفي المركز، بالاحتفال برفع علم الدولة عالياً، معبرين عن سعادتهم وشعورهم بالفخر بهذه المناسبة، وتأدية تحية الفخر والاعتزاز لراية الوطن الغالي، من خلال الاحتفال مع أطفال روضة الشروق وتوزيع الأعلام على جميع موظفي المركز.