«الاتحادية للموارد البشرية»: فرصة مثالية لتكثيف الجهود وشحذ الهمم

المصدر: دبي - البيان

أحيت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أمس، يوم العلم.

وأكد الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، مدير عام الهيئة، خلال الحفل أن دولة الإمارات العربية المتحدة وخلال أقل من خمسة عقود صنعت لنفسها مكانة مرموقة بين الأمم والشعوب، وأصبح اسمها مقترناً بالريادة العالمية والتميز والسعادة والعمل الإنساني والإنجازات العظيمة، كل ذلك بفضل الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لقيادتها الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وأوضح أن مناسبة يوم العلم مناسبة وطنية لتجديد قيم الولاء والانتماء لقيادتنا الحكيمة ولمسيرة الاتحاد، وفرصة مثالية لتكثيف الجهود، وتوحيد الصفوف وشحذ الهمم، ومضاعفة العمل، لترسيخ الريادة العالمية للدولة والحفاظ على منجزاتها الفريدة على كل الصعد والمستويات، بما يحقق تطلعات وتوجهات قيادتها الرشيدة، لافتاً إلى أن هذا اليوم يعكس عمق التآزر والتلاحم الوطني بين قيادة الدولة وشعبها تحت راية الدولة.