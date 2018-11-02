حمد السويدي: مناسبة مجيدة نجدد خلالها عهد الولاء لقيادتنا الرشيدة

قال حمد الحر السويدي، رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة «أداء»: «بمناسبة يوم العلم، نقف وقفة عز وشموخ، ونرنو بهامات مرفوعة كرامةً وأنفاً، وبنفوس ملؤها العزيمة والإصرار نحو راية الوطن، رمز وحدتنا وانتمائنا إلى أرض الإمارات الحبيبة.

هي مناسبة نستذكر من خلالها الرعيل الأول من الآباء المؤسسين بقيادة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذين أرسوا الأساس وأعلوا البنيان لتبقى راية الوطن خفاقة عالية، ولينعم كل من يعيش على هذه الأرض الخيّرة بالأمن والسلام والعيش الرغيد.يوم العلم مناسبة مجيدة نجدد من خلالها عهد الولاء لقيادتنا الرشيدة، متمثلة بسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ونؤكد أننا سنواصل العمل استناداً لرؤيتهم الحكيمة، وإن أبناء الإمارات المخلصين سيبقون على الدوام في أتم الاستعداد للعطاء حفاظاً على إرث الآباء والبناء عليه، للوصول إلى محطات جديدة من الإنجاز والتميز في جميع الميادين والمجالات التي تعزز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً».أبوظبي - البيان