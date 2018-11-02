«جزيرة الماريه» و«سوق أبوظبي العالمي» يحتفلان

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت جزيرة الماريه، وجهة الأعمال والحياة العصرية في أبوظبي التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، و«سوق أبوظبي العالمي» في الاحتفالات بـ «يوم العَلَم» برفع العلم فوق مقارها. وقام وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للاستثمارات البديلة والبنية التحتية في «مبادلة»، برفع العلم تخليداً لذكرى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتزامناً مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مقاليد الحكم.