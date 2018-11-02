جمال بن حويرب: رمز وهوية الوطن والمعبر عن وحدته وقيم الاتحاد

المصدر: دبي- البيان

أكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن يوم العلم يشكل مناسبة استثنائية غالية على قلب كل إماراتي وإماراتية، فهو يرسخ مبادئ حبِّ الوطن والولاء والانتماء له، فالعلم هو رمز وهوية الوطن والمعبر عن وحدته الوطنية وقيم الاتحاد التي أرسى دعائمها مؤسس دولتنا، المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وأضاف بن حويرب:في يوم العلم نتبين ونجد في كل مكان، مدى محبة وتقدير المواطن والمقيم لهذه الأرض الطيبة والمعطاءة، التي رسخت مفاهيم التعايش والسلام والمحبة بين الجميع. حمى الله أرض الإمارات وكل عام ودولتنا بألف خير، وعلمنا خفاقاً عالياً في كل المحافل.