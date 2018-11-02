«العدل» تحتفل بالمناسبة الوطنية

المصدر: أبوظبي - البيان

شارك معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل بحضور أعضاء السلطة القضائية وقيادات الوزارة والموظفين في احتفالية وطنية مميزة أقيمت قبل ظهر أمس، تم خلالها رفع علم دولة الإمارات على سارية مبنى وزارة العدل في أبوظبي، وتأدية القسم بالمحافظة عليه مرفوعا عاليا، تعبيرا عن الاعتزاز والولاء والانتماء للوطن الغالي من خلال العلم رمز الاتحاد والعزة والكرامة.

وأكد معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل أن اعتزازنا بهذا اليوم الوطني المجيد، هو اعتزاز دولة الإمارات العربية المتحدة بالروح الوطنية والانتماء المتعاظم بالقيم المستوحاة من الآباء المؤسسين للبلاد، وذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله، مقاليد الحكم رئيساً للدولة.

وتعبير من جموع أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة عن مدى التقدير والإعزاز والوفاء لقيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات وأولياء عهودهم الكرام.