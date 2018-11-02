خليفة بن طحنون: يوم العلم تمتزج فيه مشاعر الاعتزاز بمعاني البطولة

المصدر: أبوظبي - وام

قال الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي: «إن يوم العلم هو يوم وطني تمتزج فيه مشاعر الفخر والاعتزاز بمعاني التضحية والبطولة، ليظل علم دولة الإمارات العربية المتحدة عالياً خفاقاً، ورمزاً من رموز وحدتنا وتكاتفنا، ومعلماً مهماً من معالم وحدتنا التي صنعها الآباء المؤسسون، تحت راية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل الإمارات رائدة في كل المجالات».

جاء ذلك خلال رفعه العلم في واحة الكرامة في تمام الساعة 11 صباحاً من أمس في الساحة الرئيسة للواحة، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي القوات المسلحة، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومكتب شؤون أسر الشهداء.

عطاء

وأضاف أن هذا اليوم يصادف ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم، الذي استكمل بحكمة وكفاءة واقتدار مسيرة البناء والعطاء، وحقّق لأبناء الوطن والمقيمين على أرضه كل سبل الحياة الكريمة، مؤكداً أنها مناسبة للتعبير عن مشاعر الحب والوفاء الذي يكنّه شعب الإمارات لوطنه ولقائد مسيرته.

وأوضح الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان أن احتفال مكتب شؤون أسر الشهداء بيوم العلم في واحة الكرامة له دلالاته الوطنية الكثيرة، مستذكراً تضحيات شهداء الوطن الأبرار وبطولاتهم التي قدموها، ليظل العلم شامخاً بشموخ الوطن وقيادته وأبنائه، لافتاً إلى أن واحة الكرامة أحد أبرز المعالم الوطنية والحضارية في العاصمة أبوظبي التي تزهو اليوم بالعلم خفاقاً محفوفاً ببطولات شهداء الإمارات.